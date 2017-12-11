“Кожний український політик потай мріє бути схожим на головного героя серіалу “Картковий будинок”, – каже медіаексперт Олексій Ковжун.

Американський актор Кевін Спейсі оголосив про завершення акторської кар’єри. Через це шостий сезон “Карткового будинку” стане останнім. У фільмі Спейсі грає Френка Андервуда – цинічного політика, який проходить шлях від депутата Конгресу США до президента держави.

“Картковий будинок” дивиться навіть Володимир Путін. Завдяки фільму зрозумів, що західна політика не менш цинічна, ніж російська. У третьому сезоні є прототип господаря Кремля – Віктор Петров. Навіть ініціали однакові, – додає Олексій Ковжун.

Про феномен серіалу “Картковий будинок” Gazeta.ua запитала Георгія Почепцова, професора та експерта з інформаційної політики.

Чим можна пояснити популярність серіалу?

У “Картковому будинку” присутній звичайний набір драми – любов, зрада, вбивство, влада, нечесність сучасної політики. Раніше так описували королівські двори середньовіччя, сьогодні – президентську владу. Але те, на що ми реагуємо, те саме. Також у серіалі бачимо сильних особистостей. Їхні дії завжди привертають увагу.

Є і додатковий інтерес – в чомусь це повтор тенденції відеоігр на реалізацію насилля. У комфортному кімнатному середовищі звичайній людині не вистачає крові, насилля, жахів. Між життям за вікном і на екрані є чітка відмінність. Повсякдення є знайомим і нецікавим. Тому ми з інтересом дивимося фільми про наркобаронів. А колись радянські глядачі полюбляли фільми про життя американських мільйонерів.

Наскільки точно цей серіал описує реалії всередині Білого дому?

Володимир Путін рекомендував міністру оборони Шойгу дивитися цей серіал, щоб той побачив, як працює американська політика. Ми теж розглядаємо його як справжній, а для американців — це політична драма, політичний трилер чи навіть політична сатира, і аж ніяк не реальність. Таким же чином ми вірили, що “Санта-Барбара” – це чистісінька правда.

У цьому серіалі глядач симпатизує антигерою. Чи не ховаються за цим якісь небезпеки – наприклад, що глядач сприйме поведінку персонажа як рольову модель?

Створювати серіали про негативних героїв – зараз новий тренд. Такий тип героя більш наближений і зрозумілий для глядача. Це дає набагато більше сюжетних можливостей, яких не може дозволити собі позитивний персонаж. Лише в соцреалізмі була боротьба хорошого з гарним.

Глядач завжди асоціює себе з головним героєм. У “Картковому будинку” він поганий. У цьому принципової небезпеки немає, адже, наприклад, переходу між відеоіграми і насиллям вчені не знайшли. Зараз активно шукали зв’язок між психічними розладами і масовими вбивствами людей, які відбуваються в США. І теж не знайшли. Хоча є якісь слабкі зв’язки у цих вбивць з домашнім насиллям.

Одна з особливостей “Карткового будинку” – це те, що в інтернеті повністю викладають цілий сезон. Не потрібно на нову серію чекати тиждень. Можливо, це якось впливає на зміну сприйняття глядачів?

“Картковий будинок” задає новий тренд боротьби з телевізійним варіантом переглядів. Можливо, в такому випадку породжується менший відсоток тих, хто кидає дивитися на середині. Нетфлікс відслідковує, на якому епізоді люди перестають дивитися, а з якого вже не відходять від екранів. Там звички телеглядачів вивчає відділ, де працює 140 дослідників. Таким чином, нічого випадкового в їхніх рішеннях не буває.

Продовження теми феномена “Карткового будинку” читайте в найближчому номері журналу “Країна”.

Прем’єра американського серіалу “Картковий будинок” відбулась у 2013 році. Це адаптація 4-серійного британського телефільму, за бестселлером Майкла Доббса, колишнього радника Маргарет Тетчер. Щороку на платну онлайн-платформу Netflix одразу викладають усі 13 серій “Карткового будинку”. На екрани вийшло 5 сезонів. Серед прихильників серіалу – колишні американські президенти Барак Обама та Білл Клінтон.

Через сексуальний скандал виконавець головної ролі, дворазовий володар “Оскара” Кевін Спейсі вирішив завершити кар’єру в кіно. Творці серіалу вимушені переписувати сценарій нових серій, щоб прибрати з них Френка Андервуда. Центральною фігурою картини планують зробити Клер Андервуд, дружину головного героя. Її грає Робін Райт. В нашій країні найбільш відома участю у серіалі “Санта Барбара”.

Юлія Близнюк для Gazeta.ua