Ресурс «Антимайдан» з’явився як група в соціальній мережі «Вконтакті» для проросійсько-налаштованих користувачів на противагу таким паблікам, як «Євромайдан».

Спершу це був звичайний пропагандистський ньюз-паблік, в якому всі події, що стосуються Революції Гідності, висвітлювались з проросійської позиції. З початком активної фази АТО в 2014-му, коли безпосередньо в Луганську почались обстріли, «Антимайдан» став ще й координаційним майданчиком, де користувачі писали про всі руйнування в місті й пересування українських військових в області. Уже тоді ніхто не приховував, що вся діяльність цієї групи адмініструється з Росії, але, враховуючи політичну позицію більшості підписників цієї групи, ніхто не бачив нічого крамольного в тому, що про події в Україні розповідають люди з сусідньої країни. Можна сперечатися, чому так сталося, що для багатьох жителів Луганська Росія стала більшим авторитетом, ніж Україна, але так вже склалося, що для багатьох в ті часи новини про власну країну, написані з-за кордону, стали істиною, що не підлягала жодним сумнівам.

Протягом всієї активної фази АТО Антимайдан з групи, присвяченої новинам з проросійською позицією, став справжнім пропагандистським медіа-монстром, який вже не просто переписував новини на свій лад, а став здатним керувати суспільними настроями в сепаратистському середовищі.

Показовий момент: коли влітку 2014 року місцеві сепаратисти в Луганську під керівництвом російських офіцерів з метою ескалації конфлікту почали обстрілювати місто з мінометів, в«Антимайдані» це показали як агресію ЗСУ, хоча, за технічними характеристиками, українська техніка ніяк не могла дістати міста з тодішньої позиції українських військових. Перебуваючи безпосередньо в місті в цей період автор цих рядків мала унікальний досвід бачити, як трансформується людська свідомість. Спершу чуєш залп в одній частині міста, а потім вибух в іншій, і розумієш, що зараз в місті тільки військові ЛНР: ані виїхати, ані в’їхати в місто неможливо, бо воно оточене по периметру озброєними найманцями з георгіївськими стрічками й російською військовою технікою. І наче розумієш, що це вони відкривають вогонь по мирних людях. Але потім заряджаєш від генератора телефон, бо в місті немає світла, ловиш інтернет, заходиш в «Антимайдан», і читаєш, що обстріл ведуть українські військові, які знаходяться за 20-30 км від міста. А залпи, які ти чув – то тобі почулося. І для багатьох людей такі повідомлення стають правдою – всупереч тому, що вони чули вчора на власні вуха. Може й правда почулося? Орвелл, певно, позаздрив би, бо навіть йому не вдалося вигадати такий елемент антиутопії.

Саме «Антимайдан» став піар-майданчиком таких медійних особистостей, як Гіві і Моторола, з яких зробили т.з. «народних бійців за визволення Донбасу». В «паралельній реальності» пропагандистських медій звичайний автомийник й охоронець АТБ постали як «герої», створивши для багатьох проросійські налаштованих місцевих мешканців ілюзію: підеш воювати проти своєї країни – станеш героєм, навіть якщо не здатен досягнути чогось в житті.

Напрошується висновок, що «Антимайдан» – це якась альтернативна реальність. З цим важко не погодитись, але існує одне «але». Для людини з проукраїнськими поглядами «Антимайдан» також може бути корисним джерелом інформації. Певна річ, що в умовах інформаційної війни для того щоб скласти на аналізі подій та фактів певну думку, рано чи пізно доведеться брати новини з проукраїнських джерел, порівнювати їх з новинами проросійських ресурсів, відсіювати всі «зрадо-переможні» тези, і тільки тоді можна буде побачити більш-менш об’єктивну картину розвитку подій. Але не менш, а може і більш корисним є те, що тільки в таких ком’юніті, як «Антимайдан» можна дізнатись всі інсайди з «тієї сторони».

Показовим був випадок зі збитим боїнгом MH-17, коли Гіркін-Стрєлков в соцмережах хизувався збитим літаком, вважаючи, що то був український літак. Лише текстового підтвердження свого злочину йому було замало, тому до посту було прикріплено відео, на якому видно, як йде дим з місця, де впав лайнер. Потім цей пост, зрозуміло, буде видалено. Але, як ми знаємо, видалити щось з інтернету назавжди неможливо: є кеш гугла і є скріни, які зберегли пост Гіркіна-Стрєлкова для нащадків та Гаазького трибуналу.

Також за часів оборони наших військових Донецького Аеропорту, через специфіку подій інформації було не дуже багато, тому навіть інформація з таких джерел була корисною, за умови вміння виокремлювати факти з пропагандистської бравади.

Зараз «Антимайдан» переживає не найкращі часи: увага російських медіа-технологів змістилась в бік подій у Сирії та зовнішньополітичних гойдалок із США. Підписників там стало чи не вдвічі менше, якщо порівнювати з 2014-2015 роками, а активність сторінки впала в десятки разів. Особливої інформаційної цінності цей ресурс нині не має: виглядає так, наче особи, які наповнювали контентом цю групу, перемкнулись на висвітлення боротьби Росії з ІДІЛ та внутрішнє протистояння російської опозиції із владою. Ті люди, що зараз займаються «Антимайданом», роблять це аби втримати спільноту, викладаючи туди гумористичний контент, тією чи іншою мірою пов’язаний з подіями в Україні, а також власні інтерпретації новин.

Безперечно, такі ресурси, як «Антимайдан», з часом стануть історичним прикладом того, як за допомогою медій можна розколоти цілий регіон на «своїх» та «чужих» і як звичайний паблік може перетворитися на потужний інструмент впливу на людську свідомість.

Ангеліна Бережненко, студентка факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка