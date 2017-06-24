Головний редактор онлайн-видання BirdInFlight Євгеній Сафонов називає головною проблемою медіа бідність: «Це індустрія, де немає грошей». Виступаючи на Львівському медіафорумі, він запропонував нові інструменти монетизації та ефективні моделі нативної реклами.

На медіаринку немає грошей. Сьогодні медіа створюють ентузіасти, які не можуть його не робити. Щоб вижити, їм доводиться шукати спонсорів, збирати пожертви на спільнокошті, або, якщо це кишенькове медіа, виконувати піар-функцію для власника.

Бізнес-модель медіа потрібно перевинайти. Це проблема не лише українського ринку: з необхідністю шукати нові інструменти монетизації медіа стикаються в усьому світі. Раніше вони мали монополію на доступ рекламодавця до широкої аудиторії. Зараз усе змінилося. Якби я був власником бізнесу, то розміщувати рекламу в медіа пішов би в останню чергу.

Адже в інтернеті є безліч альтернативних способів, витративши ті самі кошти, отримати ширшу аудиторію. Дешевий трафік дають соціальні мережі – Youtube, Instagram, Facebook. Найнявши SMMника, можна обійтись без розміщення реклами в медіа і просувати свою компанію на ринку без посередників.

Медіа більше не можуть продавати рекламодавцям увагу аудиторії так, як робили це раніше. Вони самі повинні стати виробниками реклами й перетворитись на рекламне агентство. В багатьох всесвітньо відомих медіа вже немає рекламного відділу, а натомість є власна продакшн-студія.

BirdІnFlight намагається йти таким шляхом. Наше видання заснував фотобанк Depositphotos, вирішивши, замість розміщувати рекламу в різних медіа, створити своє. Тож BirdІnFlight уже сам по собі реклама, але все одно намагається монетизувати свій трафік.

Ми не крадемо фотографії, а купуємо їх в агентствах. Буває, що беремо інтерв’ю в фотографа, але не можемо проілюструвати текст його фотографіями, бо він має контракт із агентством. Тоді нам доводиться купувати їх, витрачаючи чималі гроші. Ніхто не робить нам знижку через те, що ми живемо в бідній країні: ми мусимо платити за все звичайну ціну.

Перший інструмент, який BirdІnFlight пропонує рекламодавцю – це фотоісторії. Наприклад, «Казнь еды»: коли в Росії почали знищувати продукти з санкційного списку, ми зібрали історію про те, який вигляд мала б їхня страта.

Також ми дізналися про флористку, яка створювала букети з овочів, і запропонували їй зібрати композиції у стилі стімпанк. Вона пофантазувала і створила букети зі сміття; згодом ці фотографії використали в телевізійному сюжеті.

Другий інструмент – інтерактивна інфографіка. Ми маємо відділ інфографіки, який, наприклад, одного разу вирішив з’ясувати, чи справді Святослав Вакарчук уникає у своїх текстах букви «р». Ми порахували і побачили, що лише у трьох відсотках слів у текстах пісень «Океану Ельзи» є буква «р». Далі порівняли цей показник з іншими текстами: Конституцією України (33%), піснями «Братів Гадюкіних» (19%) і Павла Зіброва (18%). Отже, таки уникає. Коли інфографіка здалась завершеною, ми розширили її словником тих слів, які Вакарчук не зміг викинути з текстів, і додали рядки з пісень, які можна було прослухати, натиснувши на слово.

Третій інструмент – графічна інфографіка. Її головна функція – візуалізувати й наочно пояснювати щось складне. За таким принципом створювалась інфографіка до виходу нового сезону американського телесеріалу Twin Peaks. Тим, хто дивився серіал, ми хотіли нагадати, що в ньому відбувалось, а тим, хто не дивився – розповісти.

Четвертий інструмент – ігри. Коли в Росії заборонили найпопулярніший у світі порноагрегатор PornHub, у нас виникла ідея такої гри: дайте відповідь на десять запитань, і ми покажемо вам голу жінку. Часом ми намагаємось вигадати щось дивне з розрахунку на те, що воно може вистрелити. Напередодні Нового Року зробили таку гру, яка дозволяє людині поставити будь-яке запитання і отримати у відповідь випадкову фотографію з нашого сайту.

П’ятий інструмент – це відео. Наприклад, ось таке:

Усі ці інструменти ми пропонуємо потенційному замовнику реклами. Коли співпрацювали з сервісом замовлення таксі онлайн Uklon, вигадали їм чесну історію про таксистів, з якою не всі в компанії погоджувались, але згодом визнали: це спрацювало. Це фотокалендар про будні звичайного українського таксиста – «Держись, шофер».

У нативній рекламі для київського ресторатора Дмитра Борисова («Устрицы с хреном») ми зробили сучасний український натюрморт із продуктів, адже його ресторани позиціонуються як місця з переосмисленою традиційною українською кухнею.

Головне в нативній рекламі – історія. Хоч яка компанія прийде до нас, ми будемо шукати цікаву історію, пов’язану з її брендом, яку зможемо розповісти.

Ефективна монетизація починається тоді, коли ти відходиш від нав’язливої ідеї монетизувати свій трафік. Перш за все, потрібно думати, як продати найцінніше, що є у вашого ресурсу. Зрозуміти, що це таке, якою є ваша перевага.

Анастасія Сидько, Школа журналістики УКУ

Фото Ірини Роговик