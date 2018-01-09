Андрій Бродецький – у минулому редактор журналу про технології Apparat, а нині автор одного з найпопулярніших українських Telegram-каналів «Технологии, медиа и общественность» із понад тридцятьма тисячами підписників. Цей канал – не лише засіб комунікації, а й інструмент творення власного професійного бренду та джерело доходу. Про те, як журналістові ефективно використовувати соціальні мережі та месенджери, Андрій Бродецький розповів у Школі журналістики Українського католицького університету.

Що інтернет зробив зі споживанням інформації

Раніше монополія на інформацію була в офіційних ЗМІ і саме до них рекламодавці приходили для того, щоб купувати увагу аудиторії. Тепер найбільше на увазі людей заробляють Facebook та Google. Сьогодні 70-80% ринку онлайн-реклами припадає на соціальні мережі. Контенту стало дуже багато. За увагу аудиторії конкурують ЗМІ, соціальні мережі, серіали та розважальні програми. За умови відсутності монополії на інформацію у ЗМІ роль журналіста насправді зросла. Це людина, яка вміє професійно працювати з інформацією і мусить бути провідником у процесі її споживання. Саме журналіст має відділяти важливе від неважливого і подавати це читачу у зручній формі, зрозумілою мовою та на простій платформі.

Чому журналістові не варто підписуватися на ЗМІ

Це, напевно, не дуже етично щодо колег, але ваші інтереси та інтереси ЗМІ різняться. Вони хочуть отримати найбільше лайків та кліків. Якщо ви будете приділяти всім увагу, то у вас не залишиться часу на щось дійсно важливе. Моя порада – підписуватися на людей з галузей, кураторів та агрегаторів контенту. Вони це роблять краще, ніж ЗМІ. Адже перед людиною не стоїть завдання зібрати трафік та зробити 10 постів на день. У Twitter я підписаний на технологічних американських журналістів. Вони публікують не тільки свої матеріали, а й інші цікаві речі з галузі. Достатньо підписатися на 40-50 таких людей, щоб не пропустити нічого важливого.

Нетворкінг – це must have

Для журналіста важливо бути в середовищі колег. Найкращий інструмент для цього – Facebook. Важливо додавати в друзі редакторів, які зможуть у подальшому запропонувати вам роботу. Є така теорія слабких зв’язків у соціології. Ви можете більше отримати від малознайомих людей, ніж від вашого найближчого оточення. Бо ви всі «варитеся» в одному середовищі. Вони знають про ті ж можливості, що й ви. А за допомогою Facebook просто розширити своє соціальне коло.

За допомогою соціальної мережі можна позиціонувати себе як спеціаліста. Важливий фактор – просування власного контенту. Редактори цінують, коли автори додають аудиторії матеріалу, поширивши його. Нині такі редакції як Washington Post та The New Yorker воліють працювати не з іменитими журналістами, а з тими, що мають тисячі підписників. Бо ЗМІ потрібно розширятися у мережі.

Як ефективно використовувати Facebook

Додавайте не лише людей, з якими знайомі, а й тих, хто працює у вашій галузі. Я пишу про технології, тому маю в друзях людей, які створюють стартапи, розробників, дослідників та тих, хто пише про технології. Вони одночасно стають моїм джерелом інформації та аудиторією. І коли я пишу на сторінці якесь запитання чи прохання, то відгукуються уже не тільки мої друзі-студенти, а й досвідчені спеціалісти галузі.

Користувачів соціальних мереж можна поділити на дві групи: informer та meformer. Meformer – людина, яка публікує контент про себе: куди та з ким сходив, що поїв. Informer – маленький відсоток людей, які діляться інформацією, яка може бути цікавою не лише їх знайомим. Найкраще – зберігати баланс між informer та meformer.

Крім цього, журналісти часто роблять велику помилку, публікуючи лише власні матеріали. Станьте куратором контенту – публікуйте різні тексти з цікавої для вас тематики. Це допоможе вам отримати допитливу та активну аудиторію.

Свій особистий блог ви мусите сприймати як маленьке ЗМІ. Публікувати не абияк, а дотримуючись базових правил SММ. Наприклад, відео вантажити не посиланням з Youtube, а одразу на Facebook, бо воно не відображатиметься. До посилань з матеріалами варто писати розгорнути підводку, з якої люди зможуть отримати порцію контенту. Також варто увімкнути кнопку follow.

Як працювати з аудиторією

Важливо взаємодіяти з аудиторією. Це люди, які можуть допомогти при підготовці матеріалу.

Також з вами можуть ділитися інсайдами. Одного разу чоловік, який займається розробкою систем розумних будинків, розказав мені про злам бази даних клініки пластичної хірургії. Але для того, щоб вам розказували такі інсайди, треба заслужити довіру.

Також дуже добре працює краудсорсинг матеріалів. Коли в літку в Україні була масштабна кібератака, я писав про це текст. Попросив людей кидати важливі оновлення в чат. Мене просто завалили цікавими подробицями, які б я сам не зміг знайти.

Про створення власного Telegram-каналу

Чому саме Telegram

Аудиторія месенджерів росте швидше за аудиторію соціальних мереж. У 2015 році моя кількість підписників у Telegram зрівнялася з Facebook. Всі, кому потрібен Facebook, уже його завели, а месенджери ще набирають аудиторію. В Україні найпопулярніший месенджер – Viber. Я бачив статистику, згідно з якою, 60% смартфонів на Android мають саме Viber. Люди обирають ті месенджери, де найбільше їх особистих контактів, де є їхні друзі. Viber першим зайшов на цей ринок і зайняв велику частку аудиторії.

Люди йдуть із соціальних мереж у месенджери, бо ті дозволяють контролювати те, чим ділишся і що бачиш. На відміну від соціальних мереж, пости в Telegram аудиторія насправді читає. Крім того, у месенджері немає лайків та коментарів. Там просто є перегляди. І ти не втомлюєшся від думок про те, як зробити так, щоб твій контент лайкали.

Telegram – не найпопулярніший месенджер в Україні, але його переваги в тому, що він легкий у використанні та вимагає мінімум ресурсів пристрою. Повідомлення у Telegram зашифровані. Є можливість створювати секретні чати. Засновник Telegram Павло Дуров навіть вихваляється тим, що жодного повідомлення з месенджера не було розкрито спецслужбам. Telegram блокує пов’язані з тероризмом канали, але інформації нікому не передає. Для журналістів це чудовий спосіб спілкуватися з героєм матеріалу, для яких важлива приватність. Також він хитро зареєстрований. Його важко втягнути в юридичні процеси.

В Telegram зручні інструменти для трансляції контенту за допомогою каналів. До того ж аудиторія телеграму – це люди, які належать до креативної індустрії, сфери IT, студенти. Це розумна аудиторія. Майже 50% української аудиторії Telegram – великі міста-мільйонники.

Як зробити Telegram-канал ефективним

Найперше потрібно зрозуміти, чи потрібен вам взагалі канал, чи є що сказати. Варто чітко визначитися з тематикою. Канал повинен бути джерелом унікального контенту, розв’язувати якусь проблему читача або спрощувати життя.

Я виконую за читача роботу з пошуку цікавої інформації. Пропускаю крізь себе кілометри новинних стрічок і пропоную аудиторії найцікавіше. Також намагаюся зробити так, щоб читач прочитав усе найважливіше не клікаючи на посилання. Це зручніше та швидше.

Важливо, щоб повідомлення в каналі були персоналізовані. Адже це формат месенджера. Тому й пости мають виглядати як повідомлення.

Варто оновлювати канал кожного дня. Підписок у людей багато. Ви зробили пост, пройшло кілька годин і він спускається вниз. Таким чином людина може взагалі не прочитати вашого повідомлення. Найкраще писати декілька разів на день і розмежовувати час постингу.

Як набрати аудиторію

Аудиторію можна «переманити» із соціальних мереж. Але не треба робити ставку на щось одне. Варто спробувати залучити аудиторію сайту, якщо він у вас є. Також можна додавати свій канал до каталогів telegram-каналів. Крім цього варто не забувати про розміщення реклами. Проте обирайте такі канали, де її небагато, бо через банерну сліпоту користувач може не помітити пост про ваш канал. Не забувайте про взаємну рекомендацію зі схожими каналами. А ще дуже добре зростає аудиторія, коли ваш канал стає місцем ексклюзивного контенту, який інші передруковують з посиланням на вас.

Як аналізувати свою активність

Існують способи зрозуміти, що ви не пишите дурню, навіть за умови відсутності лайків та коментарів у Telegram. Найперше – в описі каналу можна вказати свій контакт. Найзатратніший варіант – це чат. Там зазвичай багато пишуть як люди, так і спамери. Чат корисний для тих блогерів, у яких сформувалася спільнота. У самого Telegram немає статистики. Ви можете бачити лише кількість переглядів поста та кількість підписників свого каналу. Є сервіси, які аналізують і публікують кількість підписників, охоплення, кількість постів, рівень залучення, репости та згадування. Це, наприклад, Telegram Analytics або @ControllerBot у Telegram.

Підготувала Ангеліна Ломакіна, студентка Школи журналістики Українського католицького університету

Фото: Дарія Скрипнюк