В Україні та й загалом у світі явище розважальних ток-шоу давно стало одним з найпопулярніших телеформатів. Щоправда, у вітчизняних телешоу є суттєвий мінус – за своєю специфікою вони розраховані переважно на старше покоління. Тому молоді люди шукають аналогічні, але цікавіші програми в інтернеті. Там впевнено тримають популярність такі зарубіжні шоу, як The Late Late Show with James Corden, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon та The Graham Norton Show, про яке ми й розкажемо у нашому огляді.

Отож, спробуємо розібратися, в чому причина популярності Грема Нортона та його телепередачі.

Шоу Грема Нортона – це британське ток-шоу, яке виходить на телеканалі BBC. На ньому до однойменного ведучого приходять відомі особистості. Це актори, політики, музиканти, письменники, стендапери, телеведучі тощо. Переважно на червоному дивані сидять саме зірки кінострічок, наприклад, Джонні Депп, Бенедикт Камбербетч, Джеймс МакЕвой, Деніел Редкліфф. Всі випуски цього шоу можна подивитися в перекладі російською мовою на Youtube-каналі «BlackSerj Production».

Зазвичай, на шоу приходить по чотири гостя і ще один музичний виконавець, який під кінець передачі виконує свою композицію. Приводом прийти на шоу до Грема завжди є якась подія: прем’єра нового фільму, театральної вистави, нової передачі, шоу, книги, альбому чи іншої продукції, до якої має відношення сам гість. Кожного з них ведучий розпитує безпосередньо про саму новинку: як над нею працювали, про що вона, показує її трейлер чи афішу і пропонує глядачам її оцінити. Також ведучий пропонує гостям розповісти якісь курйозні та веселі історії з особистого життя. Деколи розпитує про особливості та тонкощі їхніх професій. Наприклад, в одній з таких розмов актори Майкл Кейн та Морган Фрімен розповідали, як правильно поводити себе при зйомці крупним планом, а Роберт де Ніро ділився досвідом, як правильно під час зйомок грати п’яного.

Серед можливих мінусів шоу можна назвати подекуди незрозумілий для широкого загалу гумор. В передачі обговорюють багато «внутрішніх» суто британських тем, у яких не всі глядачі можуть розумітися, враховуючи, що шоу дивляться у різних країнах світу. Тому в таких випадках перекладачі Youtube-каналу «BlackSerj Production» завжди роблять ремарки з поясненнями. Та й загалом перекладають із урахуванням різноманітних акцентів та особливостей мовлення гостей, специфіки гумору та тем.

Ще одним для когось суб’єктивним мінусом може бути сам Грем Нортон. Оскільки це його шоу, то відповідно він веде себе дуже розкуто. Іноді дозволяє собі надто відверті жарти чи саркастичні коментарі. Але до цього можна звикнути.

Натомість, після 10 хвилин перегляду, неможливо не помітити інше: як все ж таки професійно він веде шоу! Звичайно, основні питання і теми для передачі йому готують редактори, але під час ефіру ми бачимо саме його роботу. Як майстерно він спілкується з гостями та повним залом глядачів. Як вдало і дотепно реагує саркастичним коментарем, виразом обличчя чи жестом на чиїсь історії або несподівані моменти шоу:

«Скоро Хелловін – той час, коли всі маленькі діти лякаються від раптової появи страшної сивої відьми! (Показує фото Терези Мей). Звичайно, ми можемо вирізати цей жарт, якщо до Хелловіна вона вже не буде прем’єр-міністром».

Іноді особливо дотепні гості підбурюють Грема до усіляких «челенджів». Зробити перекид, побитися на мечах тощо. І він, звичайно ж, йде їм назустріч!

Серед інших плюсів, звичайно, варто відмітити зіркових і просто цікавих гостей на червоному дивані. У кожному випуску можна побачити відому особистість. Коли ж на шоу приходить маловідомий гість, то він обов’язково розповість різні цікавинки про свою діяльність та кілька захопливих історій з життя, тобто зможе зацікавити аудиторію. Тому на шоу загалом не буває нецікавих гостей.

Також ведучий активно комунікує з залом. Серед глядачів проводять незвичні й чудернацькі опитування. Наприклад, хто яку має супер-здібність. Потім люди мають продемонструвати їх на камеру. Також глядачам із залу дають можливість розповісти якісь незвичні історії зі свого життя, близькі до теми випуску. Всі ці елементи шоу не дають приводу нудьгувати, тому кожен випуск тривалістю по 45 хвилин переглядається швидко і легко.

На жаль, в Україні ще немає аналогічного якісного шоу, здатного так само зацікавити молодь. Є «Вечірній Київ», є російський «Ургант», які намагаються відповідати рівню розважальних західних ток-шоу і робити свої передачі привабливими і смішними, але вони цікаві переважно старшому поколінню. Ми майже не бачимо там молодих митців, художників, дизайнерів чи артистів, якими цікавимось або могли б зацікавитись. Тому контент такого формату молодь шукає в інтернеті серед зарубіжних передач. Отож, якщо ви наразі у пошуках чогось схожого – подивіться Шоу Грема Нортона.

Юрій Андріїв, студент факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка