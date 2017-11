Улюблене шоу телекритиків, найпопулярніша програма на Amazon, шоу, яке транслюють у понад 200 країнах світу, оновлений стиль і культові ведучі. Все це про абсолютно новий The Grand Tour.

17 листопада 2016 року інтернет-ресурс Amazon показав першу серію нового автомобільного шоу під назвою The Grand Tour. У головній ролі найвідоміша трійка ведучих – Джеремі Кларксон, Річард Хаммонд і Джеймс Мей. Нове телешоу продовжує справу Top Gear, який фронтмени покинули через скандал з керівництвом, але не намагається його копіювати у всьому. Тож що потрібно знати про The Grand Tour і як шоу можна подивитися в Україні.

The Grand Tour схожий на Top Gear

Тільки краще. Звільнення Джеремі Кларксона з ВВС через бійку з продюсером призвело до того, що світ втратив добре знайомий нам Top Gear, найкраще і найпопулярніше автомобільного шоу. Разом зі своїми співведучими Річардом Хаммондом і Джеймсом Меєм Кларксон організував нову програму The Grand Tour, яка в цілому не сильно відрізняється від старого шоу. Ведучі шоу дуже часто жартують, зазвичай перетинаючи межу сімейного шоу про автомобілі(на самому початку першого епізоду Кларксон повідомляє, що в інтернеті дозволяється все, і він тепер може робити, що заманеться, навіть «задовольнити коня» на камеру). Проте більшу частину ефірного часу вони роз’їжджають на непристойно дорогих автомобілях і з’ясовують, який з них краще, разом із тим знущаючись один над одним.

В The Grand Tour зі зрозумілих причин немає кількох фірмових рубрик Top Gear: знаменитості більше не їздять по треку на дешевих машинах, немає тут і таємничого автопілота Стіга. Загалом, є відчуття, що Кларксон, Хаммонд і Мей роблять новий сезон Top Gear, в якому шоу вирішено оновити за рахунок вільного висловлювання, а також зробити його помітно дорожчим.

The Grand Tour схожий на кіно

Нове шоу відмінно знято: здається, ніби дивишся зроблене для великого екрану кіно, а не телепрограму. Перший епізод і зовсім починається як фільм «Божевільний Макс»: Кларксон, Хаммонд і Мей мчать по пустелі в оточенні сотні автомобілів в декораціях, що нагадують одночасно постапокаліптичний фільм і американський фестиваль Burning Man. Кожна серія є особливою: тепер вони подорожують по всьому світу зі своєю пересувною студією-наметом і для різних випусків зупиняються в різних точках світу. Так вони потрапляють до Каліфорнії або Йоганнесбурга, а заради різдвяного спецвипуску відправляються в Лапландію.В кожному місці вони діляться своїм досвідом, ідеями і вивчають місцеву автомобільну культуру, тим самим кажучи, що у всіх фанатів машин є спільна мова, але в той же час безліч національних традицій. В цьому основна ідея передачі, дуже потужна, вона воістину відображає її міжнародний статус. З тією ж метою – згуртувати автолюбителів – свята автомобільна трійця створила соціальну мережу DriveTribe.

The Grand Tour подобається всім

На відміну від оновленого Top Gear з Меттом Лебланом, нове шоу Кларксона і компанії справило справжнісінький фурор в ЗМІ. «Звільнення з ВВС – найкраще, що відбулося в житті Джеремі та його друзів», – пише The Sun. «ВВС варто задуматися, як Метт Леблан і ті, хто там до нього приєдналися зможуть змагатися», – зазначає The Telegraph. Навіть люди з ВВС присвятили новому шоу прихильну рецензію, в якій зазначили, що The Grand Tour – це телешоу, яке має все, щоб стати повнометражним фільмом.

Перед прем’єрою першого епізоду The Grand Tour Кларксон говорив, що вкрай здивується, якщо шоу не отримає високі оцінки – і був абсолютно правий. Сподобалося воно і глядачам, і критикам. Amazon не дає точних цифр, скільки саме людей подивилися перший епізод шоу, однак зрозуміло, що тут мінімум семизначне число, та й судячи по схвальним відгукам, незадоволених серед глядачів не було.

На The Grand Tour витратили купу грошей

Amazon підписав з Кларксоном, Меєм і Хаммондом контракт на три роки, впродовж кожного з них команда має випускати по 12 епізодів. На всі 36 епізодів виділено 250 мільйонів доларів, тобто приблизно по 7 мільйона на випуск, враховуючи всі витрати і зарплату для ведучих. Це неймовірно багато для телевізійного шоу і порівняти цю суму можна хіба з вартістю зйомок найпопулярніших серіалів. Для порівняння: один епізод «Game of Thrones» коштує шість мільйонів доларів, одна серія «Breaking Bad» – три мільйони. На один епізод Top Gear витрачали трохи більше півмільйона у американській валюті.

Легально подивитися можна і в Україні

Однак лише мовою оригіналу. Та й не завжди так було. На початок першого сезону Amazon Prime був доступним в США, Великобританії, Австралії, Німеччині та Австрії – тільки жителі цих країн, підписані на платний відеосервіс, мали змогу побачити The Grand Tour. Але з грудня 2016 року The Grand Tour можуть побачити жителі більш ніж 200 країн. Компанія запустила міжнародну версію свого відеосервісу за тією ж схемою, як і Netflix. Вартість підписки складає 6 євро на місяць. Варто зазначити, що заплативши ці кошти, ви не матимете змоги подивитися всі фільми та телепередачі, що є у базі сервісу. Схоже, що Україна не є пріоритетним напрямком розвитку для Amazon.

Приятелі та їхні ідеї

The Grand Tour, в першу чергу, шоу про трьох приятелів і їхні пригоди на автомобілях. Саме тому воно і називається «Велика подорож». За якісь пару років ці троє чоловіків змогли об’їздити весь світ та об’єднати тих, хто колись збирає наклейки зі зображенням Ferrari і Lamborghini, хто стежить за «Формулою-1» або ралі, хто грає в автосимулятори або сам бере участь в гонках. Тепер виявилося, що вони не тільки продовжили місію створення автомобільного шоу, а й виховали власне автомобільне покоління.

Богдан Опока, студент факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка