Він впевнено йде до мети, вміє долати труднощі та своїм прикладом мотивує інших. Мабуть, саме тому у свої 19 цей хлопець вже працює на телебаченні, спілкується із відомими людьми та бере ексклюзивні інтерв’ю у зірок українського шоу-бізнесу. Мова йде про Ростислава Пелеха – журналіста, автора та ведучого телерубрики «Зірковий калейдоскоп», що на ТРК «Львів». Про те, що стало поштовхом до створення власного телепроекту, його завдання та подальші плани – у нашому інтерв’ю.

Ростиславе, знаю, що у тебе спочатку була рубрика «Історія успіху». А як і чому виникла ідея створити «Зірковий калейдоскоп»?

Так, справді, раніше я і кілька моїх однодумців працювали над телерубрикою «Історія успіху». У ній ми розповідали як зірки українського шоу-бізнесу йшли до своєї мети та долали труднощі. А потім ми захотіли спілкуватися на різні теми, тому і зробили ребрединг рубрики. Так виникла рубрика «Зірковий калейдоскоп».

Яке основне завдання цієї рубрики?

Головне завдання «Зіркового калейдоскопу» – висвітлення соціально-мистецьких заходів, у тому числі життя зірок українського шоу-бізнесу. Ми хочемо показувати життєві історій без завуальованості та прикрас. Хочемо показати людям, що потрібно завжди рухатися тільки вперед та досягати своїх цілей. Адже всього можна досягти, варто лише захотіти.

Багато людей порівнюють твою рубрику із програмою «Світське життя». Розкажи чим вони відрізняються?

Насамперед, форматом програми «Soft-news», мета якого полягає в тому, аби за короткий термін часу у не нав’язливій манері розповісти глядачу важливу інформацію. Також варто врахувати інформаційну наповненість контенту – вони кардинально відрізняються.

Рубрика «Зірковий калейдоскоп» існує не так давно. У кого із зірок ти вже встиг взяти інтерв’ю?

Взяли інтерв’ю у Джамали, Олександра Скічко, Олі Цибульської, Дмитра Монатіка, Мами Ріки, Руслана Сенічкіна, Світлани Тарабарової, Валентини Хамайко та багатьох інших зірок шоу-бізнесу. Також побували на Євробаченні, де спілкувалися із цікавими людьми та журналістами з різних країн. А ще відзняли 3 випуски на музичній премії «Yuna» та на премії одного з відомих глянців «Viva! Найкрасивіші люди країни».

А як тобі вдається брати інтерв’ю у зірок? Це взагалі важко?

Ні, не важко. На початку телевізійної кар’єри був невеликий страх та відчуття ризику. Задавав собі запитання: Чи погодяться зірки дати мені інтерв’ю? Чи вони такі у житті як на телеекрані? Але поспілкувавшись з кількома зірками українського шоу-бізнесу, я зрозумів, що не потрібно нічого боятися. Треба просто застосовувати свої навички та вміння і вчитися новому.

У кого плануєш брати інтерв’ю далі?

Досі не здійсненою мрією є розмова з Наталкою Могилевською, Тіною Кароль та Святославом Вакарчуком. Але я впевнений, що невдовзі матимемо змогу розповісти цікаві факти з їхнього життя нашим глядачам.

Зовсім нещодавно в ефір вийшла рубрика «ПОСТЕР», у якій ти є ведучим. Як виникла її ідея? Яка мета рубрики та хто є автором?

Ідея створення інформаціно-пізнавальної сторінки виникла раптово, а саме з приходом нового телевізійного сезону. Основна мета – інформування та знайомство глядачів із подіями, які відбуватимуться у нашому місті. Автором сторінки є я та Ростислав Бабій.

Аудиторія «Зіркового калейдоскопу» – це здебільшого молодь. Що ти можеш порадити тим юнакам та дівчатам, які мріють чогось досягнути в житті?

Порадити можу тільки одне – викладатися на повну, боротися з лінню та крокувати вперед, незважаючи на всі перешкоди. В сучасному світі багато можливостей, і ким ви станете – залежить тільки від вас.

Спілкувалась Мирослава Гаврих, студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка