Український медійний простір на початку 2018-го роки сколихнуло одразу кілька резонансних новин. Було знайдено вбитою правозахисницю Ірину Ноздровську, яка тривалий час боролася проти несправедливої судової системи. А тим часом у Запоріжжі священик УПЦ МП відмовився відспівати дворічного хлопчика, бо той був хрещений у православній церкві Київського патріархату. Як медіа висвітлювали ці події? Чи вдалося дотриматися журналістських стандартів і залишитися професіоналами навіть у розпал новорічно-різдвяних свят?

Брак аналітики

З найпершого дня нового року у всіх медіа майоріло ім’я Ірини Ноздровської – юристки, яку знайшли мертвою 1 січня. Іноді нові подробиці справи з’являлися кілька разів на день. Усі ЗМІ оперативно повідомляли найновішу інформацію. Але це були переважно короткі замітки, дуже часто – однакові. Бракувало і бракує якісної аналітики. Журналістів можна зрозуміти, адже справа розвивається надзвичайно динамічно і занадто мало часу, щоб осмислити усі події довкола цієї теми. Також, можливо, на заваді стали свята і численні вихідні дні.

«Дзеркало тижня» у матеріалі «Вбивство Ірини Ноздровської: що відомо про розслідування поліції і затриманого Россошанського» зробило спроби зібрати докупи усі відомі на той момент факти і, можливо, претендувало на аналітику. Але по суті це вийшла розширена новина із попередніх інформацій: розповіли про обставини вбивства, позицію адвоката сім’ї Ноздровської, результати експертизи.

Трохи більше спроб аналітики є у справі УПЦ МП, яка відмовилася відспівати дитину, що була охрещена у церкві Київського патріархату. Наприклад, «Україна молода» у своєму матеріалі «Ляльки і попи: як українці виступили проти церкви московського патріархату» не лише ознайомлює читача з хронологією подій, але й намагається з’ясувати причину акцій протестів націоналістів у Києво-Печерській Лаврі, автор ставить риторичне запитання наприкінці тексту: «І хоч промосковських віруючих у нас ще вистачає, але все одно, мабуть, час згадати й про іншу святиню — Почаївську лавру, яку також курирує МП, та про численні московські церкви, які буквально заполонили всю Україну: чи потрібна нам ця агресивна духовна окупація?».

Цілком протилежну позицію висловлено у матеріалі сайту «Страна.ua» «Власть понимает, что на войну уже все не спишешь и открывает внутренний фронт». Зачем радикалы грозят осадой Лавре». У цьому тексті причиною атаки на Лавру вважають не скандал у Запоріжжі, про який згадано одним абзацом, а дії СБУ, з якою співпрацює «націоналістичне угрупування С14».

Експерти вважають не випадковим те, що події розгорнулися саме напередодні Різдва і мають на меті дискредитувати УПЦ МП. Окрім того, на думку коментаторів Костя Бондаренка і Руслана Бортника, такими діями влада хоче відвернути увагу від боротьби з корупцією та війни на Донбасі, і перевести конфлікт у площину протистояння між патріотами та «агентами Кремля»: «Наша власть приходит к выводу, что на войну на Донбассе проблемы в стране уже не спишешь. Поэтому идет подготовка к открытию уже внутреннего фронта против недовольных. Ситуация с церковными делами – это только начало того, что может вылиться в охоту на ведьм. А распространить ее можно, при желании, на всех оппонентов под тем или иным предлогом. Вероятно, нынешний тандем Порошенко и «Народного фронта» считает, что таким образом у него увеличатся шансы сохранить власть», – утверждает Бортник».

Отже, як бачимо, якщо все ж аналітика і створюється ЗМІ, то лише для нав’язування певної думки. У жодному матеріалі не було збережено балансу думок і не було подано різних поглядів на проблему. Домінувала лише одна думка, яку намагалися пропагувати як єдино правильну.

Засилля колумністики

Якщо часу, щоб розібратися немає – пиши колонку. Саме за таким принципом діяли багато журналістів, щоб не залишитися осторонь такої резонансної події.

Спробу аналізу показав «День» у блозі Івана Капсамуна «Справа Ноздровської»: п’ять висновків». У ній журналіст спробував виокремити наслідки цієї події для суспільства. На його думку, це – показовість: «Звичайно, будь-яке вбивство – це жахливо, але якщо вбивають людину, яка публічно і несамовито боролася за справедливість проти всієї системи, це тест для суспільства». Другий висновок – це виклик, тут Капсамум провів паралелі зі справою Гонгадзе-Подольського. Третій – виклик суспільству, тобто постійний контроль від журналістів та громадськості. Четвертий – репутаційні втрати і п’ятий – відсутність довіри.

Журналіст Валентин Торба у своїй колонці «Не по-божеськи, а по-імперськи» висвітлює два аспекти випадку у Запоріжжі: моральний і політичний. Він згадує про розкоші священиків УПЦ МП, їхню участь в агітації за Росію на Донбасі. Врешті журналіст підсумовує: «Випадок на Запоріжжі – це кричуща і показова картина того, що собою уявляє по суті своїй російська церква під образом УПЦ МП. Її ж роль в політичній сфері України, як маніпулятора і навіювача вигідних окупанту імперативів, переоцінити важко. Ми не знаємо скільки серед них «чистих душею» батюшок – можливо такі там і є. Але те, що УПЦ МП, яке вважає себе монополістом в релігійному житті українців, є відвертим агентом російського впливу в Україні – доконаний факт».

Історик Сергій Грабовський в авторській колонці «Соціальні мережі: комплексна діагностика «сталінського патріархату» аналізує реакцію соцмереж на випадок з УПЦ МП, передовсім бере до уваги позицію «притомних», як він їх називає, росіян. Він зосереджується на питанні канонічності хрещення, обґрунтовує свої думки дописами і коментарями церковних діячів, випускників російських вишів, які критикують такий вчинок священиків. Також він привідкриває завісу таємничості над митрополитом Лукою, який «теоретично обґрунтував правильність дій священиків УПЦ МП, наводить цікаві акти з його життєпису.

Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital, у своїй колонці для «Нового времени» «Московський патріархат зовсім від рук відбився» розглядає УПЦ МП як бізнес-проект, керований Кремлем, закидає йому не лише відмову відспівати хлопчика, але й фрази про те, що «Крим належав Україні незаконно». І тому пропонує боротися з цієї церквою абсолютно бізнесовими методами: позбавити усіх пільг, перш за все – податкових.

Не оминули цієї резонансної теми і письменники. Юрій Винничук опублікував на «Збручі» колонку «Слуги духовної пухлини», де засудив дії УПЦ МП і навіть натякнув на її можливу заборону: «Спочатку я думав, що до виборів ризиковано забороняти «РПЦ в Україні», а тепер на тлі вірусу зрадофілії бачу, що ця заборона жодним чином не вразить демократичні сили, а навпаки злютує їх довкола найпрогресивніших партій та об’єднань».

Також на «Збручі» опублікував свою колонку письменник Андрій Любка з промовистою назвою «До якого патріархату належав Ісус?»

Ми бачимо, що журналісти чи просто громадські діячі – історики, фінансисти, не хочуть заглиблюватися у суть справи, хочуть швиденько видати на-гора а-ля «власні роздуми з приводу…» і прагнуть, щоб їхні думки були найоригінальнішими. Про те це аналітики не замінить.

Тест на журналістську етику

Ще одне випробування для журналістів у світлі цих подій – похорони Ірини Ноздровскої. Здавалося, що кожне ЗМІ вважало справою честі приїхати до будинку вбитої, підійти впритул до труни і сфотографувати вбитих горем родичів. Цікаво, що така гучна подія як магнітом тягла до себе журналістів усіх видів ЗМІ: не лише телеканалів, яким картинка просто необхідна, але й інтернет-видань і навіть радійників, яким, здавалося б, зовсім не обов’язково бути на такій події як похорон.

Таку позицію розкритикувала журналістка «Лівого берега» Маргарита Тулуп: «Никогда не пойму, почему кадр важнее этики и заботе о пострадавших. Почему сегодня в телевизорах всей страны оказались кадры с убитой горем матерью Ноздровской, которая в буквальном смысле слова ревёт, как раненый зверь, кидается к выкопанной яме… Ради чего там оказалась толпа журналистов, включая веб-сайты? Почему каждый считает своим долгом снять картинку как можно ближе к гробу? И почему у нас до сих пор нет института нерукопожатности? Об этике я уже в принципе не спрашиваю».

Отже, дві резонансні події січня показали, що українські ЗМІ можуть оперативно інформувати своїх читачів, незалежно від свят і часу доби. Проте ще не здатні осмислити великий набір розрізнених новин, які стосуються однієї події. Аналітику замінюють колумністикою, суб’єктивними роздумами різних людей, часто не фахівців у тій темі, про яку говорять. Також у погоні за вражаючими світлинами журналісти часто забувають про межі етичності, дозволяючи собі фотографувати матір, яка плаче над труною дитини.

Ірина Ладика, студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка