Пізнього недільного вечора екс-глава Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі перетнув вітчизняний кордон. Його буквально «винесли» на руках активісти, які до того чекали на українській території.

В останній день минулого тижня події на польсько-українському кордоні мінялися зі швидкістю світла: за десяток годин Михайло Саакашвілі встиг доїхати до Жешува на велосипеді, посидіти в потязі, який так і не зрушив із місця, добратися до пункту пропуску Шегині спочатку в автобусі, згодом ­– на руках у прихильників. У той вечір наявна інформація складалася із прямих включень центральних телеканалів, думок гостей студії та дописів на фейсбуці. Тож якщо ви вмикали телевізор після дев’ятої години вечора й дивилися на щасливого «поверненого» Саакашвілі, знедолених сумних прикордонників і гостинного Садового, то, мабуть, ставили собі питання: Що ж буде далі?

У понеділок медійники прокинулися рано. Не спав і адвокат Михайла Саакашвілі Маркіян Галабала. Він чи не перший із оточення екс-президента Грузії розповів про подальші плани політика. Тож і з’являється на телеканалах вранці, подає першу конкретну інформацію. Мовляв, Михайло Саакашвілі звернувся до Держміграційної служби України з проханням надати йому статус особи, яка потребує додаткового захисту. Отже, Міхо повертається до України, не покидає такий рідний його серцю народ, боротиметься за свої права – в тому числі й політичні. Станом на вечір понеділка Міхо перебував у Львові. А ось у вівторок почалися справжні пригоди – до готелю «Леополіс», в якому перебував Михайло Саакашвілі, «завітали» правоохоронці. За словами екс-президента Грузії, вони викрали його паспорт і мали намір обшукати номери «Леополіса». Несказане залишається за кадром, але ми переконані: оскільки в номерах готелю Михайла не знайшли, він перебував у власній таємній кімнаті. Тож що знають українські глядачі станом на вечір вівторка?

5 канал

У вівторок увечері 5 канал подає БЗ про постраждалих під час сутичок прикордонників: «Так, дев’ятеро бійців із численними забоями нині у госпіталі Державної прикордонної служби. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Виписати їх мають вже за кілька днів.»

Помислимо логічно: для того, аби стати прикордонником, потрібно:

бути придатним для служби за станом здоров’я; мати психологічну і фізичну придатність для служби; знати англійську мову.

Мабуть, коли на тебе суне натовп із п’ятиста людей, починаєш задумуватися над тим, чи психологічно й фізично витривалий для такої служби. Але чи не потребують прикордонники перекваліфікації? Через західні кордони на Україну обрушилась грузинська епопея, а ось східні межі країни перебувають у зоні ризику Імперії, яка набагато сильніша за активістів Саакашвілі. Тож сподіваємося, що після одужання прикордонники навчаться захищати кордони ліпше, і обов’язково підучать англійську мову – щоб сказати наступному «позбавленому громадянства»: «Don’t hurry, dude. If the coffee prepared by Sadovy cools down, there is a microwave in the city council.»

ЗІК

О шостій вечора вівторка ЗІК подає коротку інформацію про підписання Михайлом Саакашвілі адміністративного протоколу. Розповіли й про правки, які адвокати екс-президента Грузії внесли до документу, а також додали розлогий синхрон Саакашвілі. Останній запевняє глядачів: протокол йому мали вручити ще в неділю увечері, натомість прикордонники відмовилися виконувати свої обов’язки. Тож до української території довелося добиратися із хвилею вболівальників. Короткий сюжет міняється деталізованою інформацією про п’ятнадцять протоколів стосовно осіб, які перебували на кордоні. Глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко у коментарі перелічує: чотири журналісти, десятеро іноземців, і «одна особа, через яку це все сталося». Цікаво, що в потязі «Перемишль-Київ» лунало повідомлення «Поїзд не їхатиме, доки особа, якій заборонений в’їзд до України, не зійде». Хто ж цей таємничий і заборонений винуватець? Ми підозрюємо: це або Саакашвілі, або відомий на увесь світ Той-Кого-Не-Можна-Називати. У кінці сюжету журналісти нагадують: внаслідок штовханини на кордоні постраждало 22 правоохоронці.

24 канал

Тут до інформації про п’ятнадцятьох шегинських винуватців і Того-Кого-Не-Можна-Називати додали про майбутні допити нардепів із оточення Саакашвілі. Глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко перелічує: Тимошенко, Дерев’янко, Добродомов, Власенко, Костенко. Запити розіслали всім. Тож тепер у Міністерстві лагідно сподіваються, що всі будуть слухняними, прийдуть на допити й розкажуть усе-все-все й навіть трошки більше. Згодом ведуча в студії нагадує: Михайло Саакашвілі повернувся до України в неділю. Опісля журналісти розповідають: тим, хто сидів у поїзді із Тим-Кого-Не-Можна-Називати, виплачуватимуть компенсацію за квитки. Далі: потяг не рушав, бо «на борту» перебував Михайло Саакашвілі, йому відмовили у перевезенні комфортним інтерсіті у зв’язку із позбавленням громадянства. Але ж у неділю у поїзді лунало повідомлення про «особу, якій заборонений в’їзд до України», а імені екс-президента Грузії не було! Дивно, Укрзалізниця, ми думали, ви везете до Мостиськ Волдеморта – у знаменитій сазі його величали «Тим-Кого-Не-Можна-Називати». Тож спасибі, Євген Кравцов – тепер ми знаємо, що то був Саакашвілі, а епічної битви під Львовом не буде і добро не переможе зло.