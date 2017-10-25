23 жовтня студентам кафедри нових медій ЛНУ ім. І.Франка випала нагода поспілкуватися зі співзасновником мандрівного «Радіо Сковорода» Андрієм Чемесом. Говорили про фінансування ЗМІ, монетизацію проектів та майбутнє журналістики.

З чого почалося «Радіо Сковорода»

Ми створили це радіо, бо нам набридло працювати на звичайних FM-ках. Спочатку ми склали бізнес-план і почали ходити по бізнесменах. Але результату не було, ніхто не цікавився нашим проектом. Тому ми склалися по 2 тисячі гривень, позичили техніку і вийшли в прямий ефір. Тоді він відбувся в «Книгарні Є», Христина Соловій презентувала свій новий альбом.

Далі ми почали шукати офіс. Поки підбирали приміщення, то ефірили з різних кафе, ресторанів. І врешті зрозуміли, що нам не потрібен офіс. Спочатку ми просили провести ефір у певному закладі, а потім нас почали запрошувати. І цей формат почав приносити гроші. Ми стали просити за проведення ефіру не лише чай/каву/канапки.

Як монетизувати медіапроект

Не бійтеся нових форматів. Не копіюйте, створюйте щось нове. Формат, який вас дивує, може приносити гроші. Продавайте рекламу. І ніколи не робіть знижок. От в FM-ках є така дивна практика робити знижки рекламодавцю 50%, 60%, а той 70%. Ми на «Радіо Сковорода» знижок не робимо. У нас менша аудиторія, але ми про неї знаємо все. І вона слухає наше радіо в середньому 2 години і 40 хвилин. Тоді як FM-радіо в середньому 15 хвилин. Тобто на нашому радіо є вищі шанси, що слухач почує рекламу. Старайтеся охопити Київ. Там ви заробите значно більше. Саме тому тижневі ефіри «Радіо Сковорода» проводить у столиці. Не думайте про гроші одразу. Працюйте і створюйте власний імідж великими проектами. Вигадуйте ідеї. Беріться за складні справи, які реалізувати непросто, але можливо. Для нас таким проектом був ефір зі Стокгольму під час «Євробачення». Потрібно було туди приїхати, привезти техніку, забезпечити хорошу якість звуку, жити там. Це складно, але можливо. Ми пішли до TurkishAirlines. Також нашим партнером було espreso.tv. Набагато легше пропонувати партнерство, якщо у тебе за спиною співпраця з «Київстаром» та «Сільпо», тобто великими компаніями. Організовуйте події офлайн. «Радіо Сковорода» проводить платні вечірки. На них, ми сподіваємося, приходить наша цільова аудиторія. Тепер це – супер-тренд. Збирайте людей навколо себе, виводьте їх офлайн. Це хороша можливість для нетворкінгу зі слухачами, продажу власного мерчу (футболок, блокнотів, наліпок), можна згадати і про партнерів. Але такі події мають бути не частими і вартісними, щоб не розгублювати аудиторію. Намагайтеся стати другом з маркетологом організації партнерів. Завжди вітайте з днем народження, іменинами, днем народження компанії. Вас запам’ятають. Ще ніхто не відміняв людського ставлення, особливо у сфері продажів. Не соромтеся продавати. Це не соромно. Ви навпаки робите послугу партнерам, адже показуєте, як можна просунути їхню продукцію чи їхній бренд.

Особливість реклами на радіо

Реклама на радіо навряд збільшить прибутки компанії від продажів. Не вся реклама у медіа приносить прибуток партнерам. Перш за все вона формує позитивний імідж. Реклама на радіо – іміджева. І це варто пояснювати партнерам.

Не погоджуйтеся рекламувати продукт, який вам дали протестувати безкоштовно. Погоджуйтеся, якщо це щось дуже якісне. Бережіть власну репутацію. І не прогинайтеся, якщо якась реклама вам не подобається. Краще один місяць посидіти з меншими заробітками, аніж рекламувати щось негодяще. Якось нам пропонував рекламу один львівський ринок, і давав за це немалі кошти, але ми відмовилися.

Майбутнє у журналістиці

Не розпорошуйтеся. Будьте вузькопрофільними. Намагайтеся стати авторитетом у конкретній сфері, щоб рекламодавці самі вас знаходили і пропонували свою рекламу. Розвивайте власний бренд.

Підготувала Ірина Ладика, студентка факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка