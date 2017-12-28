Дівчата, яких ще вчора називали товстунками, тепер з гордо піднятою головою підкорюють fashion-індустрію. До перегляду стандартів законодавців моди спонукали цілком раціональні мотиви. Аудиторія змінює своє ставлення до граничної худоби, звертаючи увагу на красу здорового тіла. Їхні параметри далекі від «90-60-90», проте це аж ніяк не впливає на затребуваність. Глянцеві журнали стверджують, що фото моделей з пишними формами викликають більше захоплення. Дизайнери розширюють модельний ряд для розмірів з префіксом X. Моделі plus-size дефілюють подіумами, знімаються в рекламних промо-акціях, стають окрасою найпопулярніших брендів. Нестандартна краса завойовує свою нішу у світі високої моди.

В Україні ж фактично не розвинений модельний бізнес «плюс сайз». Тож телепроект «Модель ХL» став свого роду революційним. Телеканал «1+1» адаптував німецький формат «Curvy Supermodel» до українських реалій.

Основний меседж шоу «Модель ХL»: настав час пишних форм!

Головні критерії до дівчат – зріст не менше 170 сантиметрів, ідеальна шкіра, фігура у формі пісочного годинника та впевненість у собі. Жорсткий кастинг серед кандидаток з усіх куточків України і лише десятка обраних поселяється у «модельному будиночку». Вирішує долю пишнотілих красунь четвірка суддів.

Латвійська модель plus-size Тетяна Мацкевич – вимоглива та безкомпромісна. Вміння перетворювати свої недоліки на плюси – головний критерій судді. Її амплуа – жінка, яка пройшла шлях від неприйняття до слави. Модель з упевненістю обирає лише тих, хто справді зможе поборотися за омріяний квиток у світ високої моди. Судження Мацкевич інколи різкі, вона не «церемониться» з дівчатами, нотки зверхності часто присутні у її коментарях. Має на це право, знаючи «кухню зсередини».

Далі у нас йде дизайнер Андре Тан. Його основна місія в рамках шоу – знайти нове обличчя свого бренду. Дизайнер виступає як палкий прихильник пишних жінок, які після проекту одягнуть його сукні. Реклама його нової лінії «A.Tan +» просто невід’ємний атрибут шоу:

«Якщо вони не можуть надягнути свою стару сукню, то варто просто купити нову…»

Компанію двом «поганим поліцейським» складають два «добрі»: ведуча Катерина Осадча і танцюрист Влад Яма. Осадча, у минулому модель із стандартними «90-60-90», виконує роль доброї феї, яка заспокоїть і підтримає, коли треба. Влад Яма ж до модельного бізнесу, як такого, стосунку не має. У суддівській четвірці йому виокремлюється місце привабливого поціновувача жіночої краси. Хореограф час від часу потрапляє в «курйозні ситуації», як от у одному з випусків, таємнича вінничанка попросила Яму допомогти зняти маску.

Командна фотозйомка, танцювальний батл, дефіле та ще безліч випробувань доводиться долати майбутнім моделям. Та найголовніше, що постає перед ними – власні комплекси. Це основна перешкода на шляху до заповітного «Так». При відборі в 30-ку найкращих дівчата повинні були позувати в купальнику. Елементарне завдання для моделі викликало у деяких справжню істерику. Більшість з них просто не наважились одягнути той злощасний купальник.

Цей приклад яскраво демонструє наскільки гостро постала потреба в популяризації нестандартної краси на українському телебаченні. Адже, зазвичай, «зайві кілограми» тягнуть за собою безперервні знущання, починаючи з дитинства. І от саме з цією проблемою варто боротися.

Звісно, за законами жанру, в шоу присутні інтриги, скандали і т.д., проте основна місія все ж зберігається. Такий проект мав би не лише розвинути український моделінг «плюс сайз», а й подолати нав’язаний стереотип краси «90-60-90».

Іванна Ватраль, студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка