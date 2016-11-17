Скільки часу ви проводите зі своїм гаджетом? І чи замислювались ви коли-небудь над тим, як він впливає на ваше життя та його якість?

У часи розвинених технологій всі вже звикли до зручностей. Телефон, телевізор, фотоапарат, плеєр, приставка, калькулятор, ліхтар, диктофон – все це можна вмістити в одній руці. І це неодмінно плюс, адже значно спрощує нам життя. Тепер не потрібно сперечатись з «домашніми», який канал будемо дивитись, збирати сумку на прогулянку, наче у похід (плеєр, фотоапарат, може навіть ліхтар знадобиться), і взагалі добре, коли все під рукою, менше речей можна загубити чи забути вдома.

Та чомусь не втрачають своєї популярності і старі добрі телефони на кнопках. Здавалося б, що це пережиток минулого, разом з касетним плеєром та дискетами. Їх, до речі, вже можна побачити в музеї. В магазинах ледь не щодня з’являється новинка серед цих гаджетів, тому обрати собі такий можна на свій смак. Та все ж люди залишаються вірними телефонам на кнопках, і це не лише бабусі, яким нецікаві та незрозумілі нові іграшки. Можу сказати, що я одна із задоволених власників одного з таких телефонів. Чому задоволених? Давайте з’ясовувати на моєму прикладі.

Але перед цим невеличкий екскурс в історію. Поважати такі моделі телефонів я почала не одразу. Як і у всіх молодих людей в мене був телефон, який коштував батькову місячну зарплатню. Та чомусь так складається, що техніка і я – речі несумісні. Як тільки пристрій доходить до моїх рук, він невдовзі виходить з ладу. Хоча мій смартфон щасливчик (він прожив два роки), але все одно вважаю, що це дуже мало, бо не кожна пересічна людина зможе дозволити собі дороге задоволення так часто. Мій телефон багато падав, а тому виникли пошкодження в платі, замінити яку рівнозначно купівлі нового смартфона. Як для користувача, якому часто щось летить з рук, мені знадобився телефон міцніший ніж ніжний сенсорний. Обрала собі найпростіший і найдешевший, що був в магазині, модель Nokia 107.

Отже, перевагою №1 можна назвати міцність. Не переживайте, коли ваш телефон впаде з 3-го поверху. Повірте, він зможе вижити. Мій теж пережив багато падінь, але має лиш трішки побитий екран. Хоч пошкодження взагалі дивні для Nokia, напевне здають позиції.

Перевага №2: Невелика ціна. Такі телефони використовують строго за призначенням: СМС та дзвінки. Для тих користувачів, які шукають телефон саме для цього, немає сенсу витрачатися на 5 тисяч гривень більше.

Перевага №3: Маленький розмір дозволяє зручно носити ваш апарат в кишені джинсів, або в маленькому клатчі, що набагато зручніше, ніж постійно тримати його в руках, або думати куди його подіти.

Ось фото, де показано розміри в співвідношенні з планшетом та звичайним олівцем.

Перевага №4: На них не зазіхають крадії. Надто маленька здобич, аби ризикувати заради неї. Навіть за копійки не перепродадуть.

Перевага №5: на відміну від сенсорних телефонів, у колишніх моделях досить тривалий заряд батареї. Можна сміливо брати його з собою в подорож без зарядного і не боятися, що він вимкнеться у відповідальний момент. Коли смартфон потрібно заряджати кожного дня, то телефон на кнопках тримається до двох тижнів без зарядки.

Перевага №6: В більш нових моделях телефонів з кнопками також є можливість слухати музику, є роз’єм для карти SD, а також підтримуються дві сім-карти, що зробило користування набагато зручнішим.

Та все ж таки, якщо ми спробуємо відмовитися від смартфонів на користь кнопкових телефонів, то якими будуть наслідки?

Всього за 20 років суспільство стало таким комп’ютеризованим, що ледь не всі сфери життя пов’язані з цим здобутком людства. Тепер за допомогою гаджета можна не ходити в магазин, а купувати речі та їжу в інтернеті, знайомитись не на вулиці, а в соціальних мережах, фотографувати, знімати відео, грати в ігри – все тепер може замінити лише один телефон. Де б ви не були, і щоб не робили – ви можете про це розповісти цієї ж миті, і не потрібно бігти додому і вмикати комп’ютер, щоб розповісти, як вас обляпав автобус чи вам нагрубіянили в черзі.

Звернемось до статистики Pew Research Centr, щоб дізнатись як смартфон впливає на різні сфери нашого життя.

Робота

Дослідження показує, що інтернет та електронна пошта – найбільш важливий помічник в роботі, найшвидший доступ до якого – смартфон.

Тільки 7% працюючих онлайн відчувають, що їх продуктивність впала через інтернет, електронну пошту та мобільні телефони, в той час як 46% вважають себе більш продуктивними.

Відповідаючи на питання про вплив, відомі пропорції цих працівників говорять, що Інтернет, електронна пошта та мобільні телефони:

розширили число людей за межами своєї компанії з якими вони спілкуються – 51% працівників говорять про це;

дозволили їм більшу гнучкість протягом в робочому часі, 39% онлайн-працівників говорять про це;

збільшили кількість робочих годин, 35% онлайн-працівників говорять про це.

Кожен з цих ефектів відчувається більше серед офісних працівників, ніж у тих, хто працює не в офісі.

Роботодавці аналогічним чином змінили практику щодо влаштування працівників. Трохи менше половини опитаних говорять, що умови в їх роботодавця – це доступ до певних веб-сайтів (46%), і є правила про те, що співробітники можуть сказати, чи запостити в інтернеті (46%).

Батьківський контроль

Важко звикнутись, що телефон є в кожного, навіть у наших батьків. І вони часто контролюють та обмежують своїх дітей навіть в інтернеті. За статистикою, 61% батьків кажуть, що вони коли-небудь перевіряли, які сайти відвідують їхні діти;

60% коли-небудь перевіряли профілі їх соціальних мереж;

56% коли-небудь додавало в друзі або підписувалось на своїх дітей в Facebook, Twitter або в іншій соціальній мережі;

48% коли-небудь переглядало записи телефонних дзвінків або текстових повідомлень;

16% батьків коли-небудь користувалися мобільними інструментами, щоб відслідковувати місцезнаходження своїх дітей.

Після такої статистики може виникнути бажання викинути свій телефон або заховати його кудись подалі.

Знайомства лише в мережі, та страх «живих» знайомств

На сьогодні інтернет є основним із способів флірту у молодих людей, що вбиває живе спілкування. Підлітки бояться показувати свої почуття особисто, тому для цього використовують інтернет.

Для прикладу знову можна скористатись статистикою Pew Research Centr:

55% всіх підлітків у віці від 13 до 17 років загравали або розмовляли з кимось особисто, аби дати їм знати, що вони зацікавлені;

50% підлітків дали комусь знати, що вони були романтично зацікавлені, по додаванню в друзі на Facebook або іншій соціальній мережі;

47% проявили свою симпатію, ставлячи лайки, коментуючи або іншим чином комунікуючи з цією людиною в соціальних мережах;

46% поділилися чимось смішним чи цікавим з їх романтичним об’єктом онлайн;

31% надіслали їм кокетливі повідомлення;

11% зробили їм музичний плейлист;

10% надіслали свої кокетливі або сексуальні фотографії чи відео;

7% зробили відео для них.

Стосунки

Без смартфону в нас можуть початись проблеми в особистому житті.

За статистикою, більшість підлітків в романтичних стосунках припускають, що вони та їхній партнер будуть комунікувати один з одним з великою регулярністю протягом всього дня.

Загалом 85% підлітків у романтичних стосунках очікують повідомлення від свого партнера принаймні один раз в день, а то й частіше;

11% очікують повідомлення від свого партнера щогодини;

35% очікують повідомлення через кожні кілька годин;

38% очікують повідомлення від когось іншого значущого раз в день.

Тож, дивлячись на реалії сучасного життя, можна сказати, що відмовитись від пристрою, який дає нам доступ до інтернету, було б нерозумно.

Незалежно від того, що вам потрібно, зв’язатися із близькими чи босом, знайти дорогу, замовити білет на потяг чи завести будильник – ви звертаєтеся до одного й того ж гаджета.

Та у всьому є свої плюси та мінуси, і лише вам вирішувати, що обирати. Поряд з сенсорними телефонами, кнопкові займають своє місце і користуються достатньою популярністю, незважаючи на відсутність всіляких технологічних покращень і “наворотів”. Якщо вам потрібен зручний телефон для дзвінків та СМС, то не вагайтесь, кнопковий телефон вас не підведе. Та, якщо ви не хочете відставати від всього світу і бути постійно на зв’язку, то без смартфону вам не обійтись. За теперішнім темпом життя дуже важко встигнути, і, щоб це зробити, потрібно бути постійно на зв’язку. З появою нових медій ми не виживемо з мобільним телефоном на кнопках, навпаки – з ним можна стати маргіналом в суспільстві. Ми не знатимемо, що відбувається в нашому місті, країні і навіть в цілому світі. Спілкування з людьми також потребує мережі. Ми станемо відірваними від життя навколо нас, адже воно пов’язане з новими технологіями, якими користується кожна людина.

Олеся Шеремета, студентка факультету журналістки ЛНУ ім. І. Франка