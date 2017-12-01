Явище автошоу та інших автомобільних медіапроектів – це особлива галузь телебачення, яка має нестандартні підходи до зйомок і захопливі сюжети, тому легко приваблює не тільки автомобільних фанатів чи активних водіїв, але й широке коло глядачів.

Медікритика вже писала про одне з найпопулярніших автошоу The Grand Tour. У цьому матеріалі ми порівняємо британське автомобільне шоу Fifth Gear і український телеканал Перший Автомобільний. Ці проекти мають схожі теми випусків і стосуються безпосередньо автомобільної тематики, проте мають різні підходи до її подачі.

Для того щоб порівняння було максимально об’єктивним, визначимо 5 критеріїв, за якими й оцінимо обидва формати і побачимо переваги та недоліки кожного.

1. Теми випусків

Теми програми Fifth Gear доволі різноманітні. Усього в шоу 6 ведучих, кожен з яких веде свою рубрику, при цьому рубрики повторюються не часто, тому такий формат не приїдається глядачам, що дозволяє шоу залишатися актуальним, незважаючи на те, що транслюється воно з 2002 року. Якщо проводяться тест драйви у рамках цього проекту, то тестуються екзотичні, потужні і дорогі машини. Ведучі не стільки розказують про технічні характеристики, скільки звертають увагу на швидкість автомобіля і на що він здатний в екстремальних умовах.

Інша тема – експерименти, у яких телеведучі досліджують (підтверджують або спростовують) певні стереотипи. Один з ефектних прикладів стосувався стомленості металу, коли ведучі провели експеримент зіткнення старого Вольво і нового компакт-кара Рено і продемонстрували який з автомобілів буде надійнішим: старий і великий чи новий і технологічний. Перемогу в експерименті неочікувано отримала маленька машина. Також у рамках шоу порівнюють схожі моделі автомобілів одного класу від різних виробників, два ведучі обирають по автомобілю, порівнюють їх за технічними характеристиками, а потім тестують у екстремальних умовах на треку. Загалом програма є високобюджетною, а відповідно – видовищною.

Чого не скажеш про передачі Першого Автомобільного телеканалу, у рамках яких ніхто не розбиває автомобілі і не тестує їх на треках при максимальних навантаженнях. Тут ніхто не робить огляд екзотичних автомобілів на кшталт Pagani Huayra і Zonda, адже Перший Автомобільний має зовсім інакший формат. Натомість ви отримуєте повноцінний огляд автомобільних новинок, що будуть представлені на українському ринку, але поки що не завезені в Україну. Ведучі часто їздять закордон на тест-драйви та автовиставки на полювання за новинками. Під час тесту розказують не тільки про усі складові моделі, але й наскільки вдалою ця машина буде для українських доріг.

Для нашого глядача, мабуть, інформація Першого Автомобільного буде актуальнішою, але все одно у Fifth Gear теми випусків цікавіші. Тому рахунок 1:0 на користь британського телешоу.

2. Професійність ведучих, їхня харизма

Цікавість проекту часто залежить від того, хто буде у кадрі і як ця людина подаватиме інформацію. Ведучі Fifth Gear достатньо харизматичні, вони постійно жартують, сюжети виглядають життєво і інформація подається лаконічно. Завдяки цьому шоу дивитись цікаво.

Це ж саме стосується і Першого Автомобільного: ведучі ерудовані і виглядають експертно, добре орієнтуються в темі і дають багато корисної інформації. Сергій Волощенко, один із головних ведучих, який працював на каналі у 2008-2017р.р. і тільки нещодавно залишив проект, приділяє увагу не тільки автомобілям, але і дає актуальні поради водіям з приводу підбору авто, водіння тощо.

Об’єктивно визначити хто з ведучих кращий досить складно: професійність кожного є на високому рівні в обидвох передачах. За цим критерієм на бал заслуговує кожен, рахунок 2:1.

3. Актуальність та інформативність

Незважаючи на те, що британське шоу має більш розважальний формат, тут можна зустріти оригінальні і корисні експерименти, пов’язані із безпекою на дорозі, правилами дорожнього руху і лайфхаки з експлуатації автомобілів.

У темах передач Першого Автомобільного спостерігається орієнтація на середньостатистичного українського водія. Канал розказує про автомобілі, які купляє наш споживач, про їхні технічні характеристики, приділяє увагу популярним вживаним моделям і показує до чого варто готуватися, купуючи беушку на конкретному прикладі. Це актуально для українського водія, враховуючи те, що зараз вторинний ринок користується великим попитом. Якщо дивитися з точки зору нашого глядача, то для нього ближчим буде Перший Автомобільний, якому ми і зараховуємо додатковий бал, тому рахунок 2:2.

4. Локації зйомок

Британська програма часто проводить тестування автомобілів на закритих кільцевих дорогах, де можна витиснути з машин максимум і розкрити їх потенціал. Такі сюжети виходять видовищними, їх хочеться переглядати.

Випуски Першого Автомобільного знімають як в Україні, так і закордоном. Під час відряджень, скажімо, до Європи, відео тест-драйви виходять цікавими і нестандартними. Новинка чергового автовиробника, якої ще немає на українському ринку, але яка з’явилась в доступі автопарку для преси тестується на італійських серпантинах або німецьких автобанах. Щоб об’єктивно визначити, що більше подобається глядачеві, відкриємо YouTube, тут бачимо, що сюжети Fifth Gear, які пов’язані з екстримальною експлуатацією авто на треках набирають мільйони переглядів в той час, як прості тест драйви тих самих моделей мають набагато менші показники. Відповідно рахунок 3:2 і на разі у лідерах Fifth Gear.

5. Реклама

Рекламі на каналі Five виділений певний час у ефірі, але під час зйомок Fifth Gear вона відсутня. В цьому шоу ви не зустрінете рекламу автотоварів, запчастин або пального. Передача розрахована не лише на те, щоб розказати про машини, але й показати їх без зайвої інформації, що навантажує випуски, адже дивитися контент, де немає жодної нав’язливої реклами, комфортно.

Натомість на Першому Автомобільному можна зустріти рекламу у самому сюжеті. Рекламуються автотовари, певні бренди і автозаправочні станції, на яких глядач може заправитись найякіснішим пальним і посмакувати найзапашнішою кавою. Так у програмі Традиції Українських Міст на початку і під час випуску згадується про паливного партнера проекту. Все-таки краще, коли для рекламі виділено певний час і вона не зустрічається у випуску. Тому бал на користь британського шоу, загальний рахунок 4:2.

Отже, за більшістю критеріїв Fifth Gear є цікавішим з точки зору підбору тем, тестування дорогих автомобілів і нестандартних випробувань. Проте рівень проектів Першого Автомобільного постійно зростає: з’являються нові ведучі та рубрики, а інформація, що висвітлюється у них, є ближчою для нашого глядача. Обидва напрямки по своєму цікаві і розраховані на свою аудиторію, щоправда, у випадку Fifth Gear вона є набагато ширшою.

Гліб Гаврилов, студент факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка