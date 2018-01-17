Одна з останніх топ-новин в українському медіапросторі – збільшення хворих на кір. Хоча таке визначення, про яке говорять фахівці МОЗ і лікарі, не є єдино прийнятим серед ЗМІ. Деякі говорять про епідемію. Як медіа подають інформацію про недугу і офіційні повідомлення МОЗ, чи йдуть за порадами до експертів, чи обмежуються дописами у соціальних мережах? Детальніше – у нашому огляді.

Інститут масової інформації оприлюднив рекомендації для ЗМІ, як правильно висвітлювати ситуацію із захворюванням на кір. Зокрема, Інститут радить пам’ятати про баланс і неупередженість, нагадує про ситуацію з цирком «Кобзов», про який медіа написали як про джерело захворювання, але коментарі у представників цирку не взяли. Також ІМІ радить використовувати тільки достовірні джерела інформації, а не соцмережі. Якщо все ж таки берете дописи із Фейсбуку, то хоча б сконтактуйте попередньо з автором посту. Неодмінно треба закривати обличчя хворих дітей, якщо потрібно проілюструвати матеріал. Оприлюднення фото дітей та підлітків може порушувати одразу дві етичні норми журналістики – це авторське право та заборона оприлюднення фото дітей без згоди батьків чи офіційних опікунів.

Потрібно уникати емоційності і оціночних суджень, щоб не підвищувати градус паніки в суспільстві. Журналістам варто шукати коментарі експертів та брати коментарі в офіційних структур, адже самі медійники – не експерти в усіх темах.

Але чи дослухалися до цих рекомендацій ЗМІ?

«Громадське телебачення» у своєму матеріалі «Кір в Україні: чи можна говорити про епідемію» спробувало розібратися у ситуації і розкласти усе по поличках. Подало передісторію з цирком «Кобзов» і використало для цього допис у соцмережі, але незрозуміло, чи журналістка зв’язувалася з авторкою посту. Також авторка подала визначення недуги, дані Центру громадського здоров’я МОЗ про кількість хворих (з посиланням на цю статистику), для унаочнення додали інфографіку. Журналісти намагалися зберегти баланс думок, висвітлили не лише офіційну позицію Міністерства здоров’я, але й думку голови правління ГО «Батьки за вакцинацію» Тимофія Бадікова. Також авторка тексту зачепила таку дражливу в українському суспільстві тему вакцинації: навела статистику вакцинованих дітей в Україні (із візуалізацією), подала дані ВООЗ про те, що «Україна ввійшла до переліку країн, де рівень вакцинації від усіх дитячих інфекцій нижчий за 50%». Але посилання на першоджерело цієї інформації у матеріалі нема.

Видання «Українська правда» обмежилося розширеними новинами, передавши рекомендації МОЗ про те, як уберегтися від недуги, та думку Уляни Супрун, виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я, що «епідемії кору в Україні немає». Також онлайн-видання опублікувало колонку заступниці генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ України Лариси Гетьман. У ній авторка насамперед пояснила різницю між епідемією та підвищенням рівня захворюваності. Також пані Лариса навела кілька інфографік про ситуацію із захворюваністю, вакцинацію і поведінку дитини, яка контактувала із хворим на кір. Авторка розповіла про симптоми недуги і ускладнення, до яких вона може призвести.

Але навіть повідомлення МОЗ можна подати занадто емоційно і з оціночними судженнями. Доказ тому – новина на «Обозреватели» «Кір атакує Україну: МОЗ озвучило шокуючі дані». Хоча статистика, подана відомством, однакова в усіх ЗМІ, тільки в «Обозреватели» вона «шокуюча». До того ж у цьому виданні порушили ще одну рекомендацію ІМІ: написали новину на основі допису у Фейсбуці журналіста: «Істериці українців через епідемію кору знайшли пояснення». Знову ж таки вживають термін «епідемія» і говорять про якусь міфічну множину «знайшли», хоча насправді це суб’єктивна думка журналіста, який висловив її на своїй сторінці у соцмережі.

Сайт «Новое время» називає збільшення захворюваності на кір спалахом, а не епідемією. У своєму матеріалі «Спалах кору в Україні: чим загрожує хвороба, як їй запобігти і де найбільше тих, що заразилися» журналісти розповідають, де в Україні найбільше хворих на кір, як передається хвороба і чим вона небезпечна, симптоми, лікування і профілактика недуги та подають зрозумілу інфографіку.

«Страна.ua» окрім щоденних новин на цю тему, написала і матеріал «Винні циркачі чи вакцина? Чому Україну накрила грандіозна епідемія кору?» Уже в заголовку бачимо пересмикування і оціночні судження: «грандіозна епідемія». І це при тому, що перший рядок ліду – цілком адекватний: «В Украине – вспышка кори. От этого опасного заболевания уже умерло пять человек, двое из которых – дети». Журналісти подали довідкову інформацію про цю недугу, статистику, інформацію з повідомлення МОЗ. Сумніви викликає інформація, джерелом якої є «соцмережі», при тому, що посилання на допис нема: «По данным соцсетей, в киевской инфекционной больнице на ул. Дегтяревской больными корью детьми заполнены целые боксы. Все – из разных садиков и школ, заболели на каникулах». Одразу виникає запитання: за даними яких саме соцмереж, хто так сказав?

Львівське видання «Твоє місто» у своїй публікації «Що треба знати про кір» відповіло на найпоширеніші запитання: що є причиною спалаху кору, кому треба робити щеплення, що робити, якщо дитина не була щеплена вчасно, які є протипоказання до вакцинації, що робити, якщо дитина контактувала з хворими на кір, чи можна вакцинуватися дитині, якщо у неї є хронічні захворювання, де вакцинуватися дорослим. Також сайт опублікував колонку лікарки-інфекціоністки Мирослави Волошин, де фахівчиня розповіла про наслідки недуги, що має робити людина, яка захворіла, як себе мають поводити члени родини хворого на кір.

Отже, як бачимо, більшість медіа змогли дотриматися балансу думок, не створювати штучної паніки, кричучи про «епідемію», записували колонки лікарів, тобто експертів у цій темі, намагалися пояснювати складну тему за допомогою доступних інфографік.

Ірина Ладика, студентка факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка